تنسيق بين الخارجية والمالية لتنفيذ أولويات الحكومة

الخرطوم: السوداني

ترأس وزيرا الخارجية والمالية الدكتورة مريم الصـادق، والدكتور جبريل إبراهيم اليوم، اجتماعاً مشتركاً بين مسؤولي الوزارتين لوضع ترتيبات عاجلة لتنفيذ خُطة أولويات الحكومة الانتقالية، والقضايا التي تعمل وزارة الخارجية على تنفيذها والالتزامات المالية للبعثات الخارجية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وتداول الاجتماع الذي عُقد بوزارة الخارجية، تكامل الأدوار بين الوزارتين تنفيذاً لقرارات الحكومة وفي صدارتها توحيد سعر الصرف بهدف إنعاش الاقتصاد وكبح تقلُّبات سعر الصرف وجذب الاستثمار الأجنبي وتطبيق العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية وتطوير العمل الدبلوماسي، وتدارس الاجتماع المطلوبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل لإدارات وزارة الخارجية والبعثات الخارجية، والوفاء بالالتزامات المالية وتسديد اشتراكات السودان في المنظمات الإقليمية والدولية التي ورثت عن النظام المُباد عدم الالتزام بالسداد وغياب الاكتراث بالالتزامات، مَا أضعف وضع ودور السودان في المحافل الإقليمية والدولية، وتَطرّق الاجتماع إلى حِرص الحكومة على تَحسِين الوضع الاقتصادي، والاستفادة من المناخ الانتقالي والاِنفتاح الخَارجي الذي يَشهده سُودان الثورة لإرساء سياسات اقتصادية وخارجية تُشجِّع على التنمية والنهضة في كل المجالات.

وفي ختام الاجتماع، اعتمد وزيرا الخارجية والمالية، استمرار الاجتماعات الراتبة بين الوزارتين لمتابعة تنفيذ الخُطة المشتركة والجدولة الزمنية لانسياب الالتزامات المالية.

يُذكر أنّ الاجتماع شارك فيه وكيلة وزارة المالية ومديرة الموازنة، ووكيل الخارجية والوكيلة المساعدة ومديرو إدارات بوزارة الخارجية.