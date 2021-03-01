حكومة جنوب دارفور تستلم مقر “يوناميد” بنيالا من بوركينا فاسو

نيالا: محجوب حسون

استلمت حكومة ولاية جنوب دارفور مقر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور “يوناميد” ومقر البعثة بنيالا جبل سقرة “سوبركام” بشكل نهائي، وصولاً للخروج النهائي في يونيو المقبل.

ووقع والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحق، نيابةً عن حكومة السودان، وعن الأمم المتحدة رئيس لجنة تسليم المقارات بـ”يوناميد” مستر زوراب اوزاروف .



وأشار موسى مهدي والي جنوب دارفور عقب مراسم التسليم إلى أن كل مخلفات البعثة تستغل في العمل المدني، مؤكداً تعاون حكومة الولاية في تسهيل عملية خروج البعثة بسلام دون أي تعقيدات، وقدّم مهدي الشكر لقوات الكتيبة البوركينية لما قدّموها من خدمات جليلة ومُمتازة للنازحين والمجتمع المحلي، ولفت مهدي إلى أن خروج “يوناميد” جاءت بعد انتفاء أسباب بقاء “يوناميد” بتوقيع اتفاق سلام جوبا، لافتاً إلى استلام مقر سوبركام الخاص بقوات كتيبة بوركينا فاسو وتم رفع عَلم السودان، وأضاف: الموقع الآن آلت لحكومة السودان وسيستفيد منه حكومة الولاية وفقاً للأغراض المدنية، مُنوِّهاً إلى أن الموقع يُعد الثالث يتم استلامه بنجاح، وبقي موقعا (كاس ومعسكر كلمة)، وتعهّد مهدي بتأمينهما حتى لا يتعرضا لأي اعتداء كما حدث في سرف عمرة والجنينة، وقال موسى مهدي: لدينا قوات مُنتشرة في الموقع ولدينا تعليمات وتوجيهات واضحة للقوات للتعامُل بحسم وفق القانون مع المُتفلِّتين وضعاف النفوس .

وقدم ممثل “يوناميد” رئيس اللجنة الفنية لتسليم مقارات بـ”يوناميد”، مستر زوراب اوزاروف شكره للجنة أمن الولاية واللجنة الفنية المكلفة لاستلام مقرات “يوناميد”، وقال مستر زوراب: اليوم التسليم النهائي لمعسكر “يوناميد” بنيالا في سقرة “سوبركام” التابعة لقوات بوركينا فاسو، مشيراً إلى أنهم بالتعاون المشترك مع حكومة الولاية نجحوا في تسليم ثلاثة معسكرات في جنوب دارفور بنجاح وتبقى لهم موقعان، مقدماً الشكر لحكومة السودان على تقديم المساعدة لهم من أجل الخروج السلس، بجانب شكره للجنتين على التعاون المشترك، داعياً إلى استمرار التعاون من أجل إكمال تسليم بقية المواقع، مُعرباً عن أمله في استخدام كل الموقع للعمل المدني.