مقتل (٣) وجرح (١٥) شخصاً بقريضة في يوم تنفيذ بنود صلح قبلي

نيالا: محجوب حسون

كشف ملك قريضة بولاية جنوب دارفور يعقوب الملك، عن هجوم غادر شنته مجموعة من المتفلتين من قبيلة الفلاتة صباح اليوم على قريضة بسبب ادعاء سرقة أبقار أسفر عن مقتل (٣) مواطن وجرح (١٥) شخصاً.

ولفت يعقوب إلى أن الهجوم من قبل المجموعات المسلحة من الفلاتة بدأ في الصباح الباكر من الاتجاه الشمالي، حيث تتواجد القوات الحكومية والتي لم تفعل شيئاً حيال الهجوم الغادر، متهماً إيّاها بالتقاعس عن أداء واجبها، والتزمت الفرجة والصمت والمواطنون يُضربون ويُقتلون، لافتاً إلى دخول طرف ثالث في الصراع لم يسمه، محملاً ما حدث لحكومة ولاية جنوب دارفور برئاسة الوالي موسى مهدي، والذي أشار إلى وجود أطراف لا تريد الصلح بين الطرفين، بل حيحدثوا أفعال بحسب حديثه اليوم بعد استلام القسط الأول من الديات بين الطرفين بنيالا، وقال الوالي أنه يرى في المستقبل القريب متفلتين سيقومون بتلفتات كبيرة ولابد من القبض عليهم أو إرشاد السلطات القانونية عليهم.

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