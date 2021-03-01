إغلاق الباب أمام تقنين عربات (البوكو) والسلطات تكشف عن عمليات تضليل من قبل شركات تجارية

الخرطوم: السوداني

أعلنت اللجنة الفنية لحصر العربات غير المقننة وجمع السلاح ومحاربة الظواهر السالبة انتهاء فترة التمديد بخصوص العربات التي لم يسع ذويها لتوفيق اوضاعها بحلول الساعة 12 منتصف الليل اليوم الأول من مارس الجاري.

وقال الدكتور الفريق ركن عبد الهادي عبدالله عثمان المقرر والمنسق الغني للجنة العليا لحصر العربات غير المقننة وجمع السلاح ومحاربة الظواهر السالبة في تصريحات وفق (سونا) اليوم الاثتين ان هدف الدولة وقف ظاهرة إدخال السيارات غير المقننة بشكل نهائي وذلك للاثار الضارة الكبيرة التي تكبدها للاقتصاد الوطني وتعرض البنيات التحتية للطرق للتدمير والبيئة للتخريب.

وتفقد اللواء عثمان محمد حامد ممثل قوات الدعم السريع رئيس اللجنة الفنية لحصر العربات غير المقننة وجمع السلاح ومحاربة الظواهر السالبة موقع تجميع العربات بحظائر “قرى” اليوم الاثنين.

واكد العميد محمد نور الدين مدير نقطة جمارك قري في تنوير لدى اجتماعه اليوم باللجنة الفنية، ان جملة العربات غيرالمقننة التي دخلت السودان في الفترة في االاول يناير وحتى اليوم الأول من مارس بلغت 70,284 بلغت جملة السيارات لولاية الخرطوم منها 28,105 سيارة .

وشدد العميد نور الدين انه من خلال الرصد والمتابعة تبين ان هناك شركات تجارية كبرى منها ما هي شركات سودانية واخرى اجنبية قامت بعملية ممنهجة تستهدف الأضرار بالبلد عبر تدمير الاقتصاد إذ اتثبت بوليصات الشحن الجنوبية انها تم شحنها عبر سفن تراوحت شحنتها بين 700 الي 1800 سيارة من مواني كوريا الجنوبية إلى مواني بن غازي بليبيا ومن ثم تدخل بطرق غير مقننة للسودان.

وستخضع التقارير المرفوع للجنة الفنية من جهات الاختصاص للتقييم ورفع تقريرها للجنة العليا لاتخاذ القرار بشأنها خاصة فيما يتعلق بعملية تمديد فترة السماح.