عاجل… وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد أنها تعطي الأولوية في طلبات تأشيرات الهجرة للأشخاص المتأثرين من حظر السفر الذي فرضه ترمب. (مثال: مواطنو السودان الفائزون بقرعة البطاقة الخضراء ورفضت طلباتهم للحصول على تأشيرة بسبب إعلان ترمب الرئاسي). اخبار العالم By alsudani On 1 مارس, 2021 10:52 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)