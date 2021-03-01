Bank of Khartoum Visa Card

عاجل… وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد أنها تعطي الأولوية في طلبات تأشيرات الهجرة للأشخاص المتأثرين من حظر السفر الذي فرضه ترمب. (مثال: مواطنو السودان الفائزون بقرعة البطاقة الخضراء ورفضت طلباتهم للحصول على تأشيرة بسبب إعلان ترمب الرئاسي).

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By alsudani 0
alsudani
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