اتحاد الفنانين : فوضى الساحة الفنية سببها الفراغ الإداري

الخرطوم : سعيد عباس

قال الموسيقار وليد الجاك الأمين العام لأتحاد المهن الموسيقية إن هنالك تفلتات بالساحة الفنية أدت الى فوضى تسببت في تدنى الذائقة الموسيقية ، واضاف أنه يوجد بعض الفنانين إستغلوا فترة الفراغ الأداري ببعض الأجهزة المختصة وإقتحموا الساحة الفنية بصورة عشوائية لاتمت للفن بصلة، مشيرا الى أن من أسماهم بـ”المتفلتين” ليسوا أعضاء بإتحاد المهن الموسيقية وقال إن الاتحاد لايملك سلطة عليهم حتى يعاقبهم لكن يمكن لمجلس المهن الموسيقية محاسبتهم بأثر رجعي ، وحول الصراعات بالمؤسسات الفنية قال الجاك إن الصراع كسلوك موجود لأرتباطه بطبيعة البشر ،لكنه عند الفنان يجب أن يكون بشكل مختلف نسبة لاختلاف الفنان كونه قدوة لكثير من الأجيال لذلك يفترض أن يكون المثل الأعلى ، وأشار الى أن هناك ضوابط ولوائح صارمة تضبط إتحاد المهن الموسيقية وقال ان أتحاد المهن الموسيقية هو اتحاد مرجعي ، لذلك لابد من وضع ضوابط للمهنة تتماشى مع المتغيرات الحياتية وتحفظ هيبة الفن بشكل عام لتحافظ على الفنان القدوة صاحب الرسالة السامية.