أمير عبد الماجد: نقابة الفنانين ضرورة تتطلبها المرحلة

الخرطوم : سعيد عباس

قال الناقد الفني و الصحفي أمير عبدالماجد أن قيام نقابة الفنانين أصبح ضرورة تتطلبها المرحلة القادمة بصورة أكبر وأهم من المراحل السابقة وذلك لقدرتها علي ضبط الظواهر والتفلتات في الساحة الفنية، مشيرا الى أن الخلافات في العمل العام موجودة لكنها تصبح خطرة إذا تحولت الي خلافات شخصية بفعل أفرازات الأنتخابات والتكتلات ، وأمن عبدالماجد علي ضرورة ضبط الساحة الفنية بأسرع مايمكن حتى تعود بتأثيرها الأيجابي على الفن والمجتمع وقال إن النقابة تحفظ هيبة الفن والفنانين بصورة أفضل ودعا عبدالماجد بضرورة نبذ الخلافات والتشرذم. وقال إن المرحلة المقبلة يجب أن يضع الفن فيها بصمته الزاهية بصورة اجمل.