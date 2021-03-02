الموسيقار عجاج : محمد سراج إكتشف مصطفى سيدأحمد وحول مساره .

الخرطوم : سعيد عباس

عدد الموسيقار محمد عجاج مآثر الفنان محمد سراج الدين الذي رحل عن الدنيا الأسبوع الماضي وقال إن سراج الدين هو الذي إكتشف الفنان مصطفى سيد أحمد وحول مساره من الدراما إلى الغناء و ذلك عندما إلتقيا في كلية المعلمين وكان مصطفى سيداحمد يريد الأنضمام لقسم الدراما وسمعه محمد سراج بالصدفة يدندن بأحدى الأغنيات وطلب أن يغني أمامه فأعجب بصوته وقام بتحويله لقسم الموسيقى وقدم له أغنية الشجن الأليم ، وشارك بها في مهرجان الثقافة الثاني وكان مرشحا للمركز الأول لكنه حصل على المركز الثالث بسبب طريقة حضوره المسرحي التي وصفت بغير المتفاعله في تلك الفترة في بواكير قدومه ، ثم قدم له أغنية ( والله ايام يازمان ) ، وكان لوجود مصطفى سيداحمد بجواره الأثر الكبير في تقديم مزيد من الأعمال للساحة حيث تغني له محمد ميرغني وكابلي وعثمان مصطفى ، وقال عجاج أن محمد سراج الدين من خريجي الدفعة الأولي لمعهد الموسيقي حيث إلتحق بالمعهد عام 1969 وتخرج في 1974 وكانت له إسهامات كبيرة خلال رئاسته لدار الخرطوم جنوب للموسيقي .