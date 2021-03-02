الكورونا اجتاحت الفريق المريخ يهزم هلال بورتسودان بثنائية نارية البوركيني وعبد الكريم يحرزان الاهداف وخطأ مشترك للنيجيري والحارس

الخرطوم : السوداني

حقق المريخ فوزا مهما على ضيفه هلال الساحل بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بملعب الهلال عصر امس

ويدين المريخ بانتصاره الصعب الى مهاجمه عبد الكريم عبد الرحمن الذي احرز الهدف الثاني في الدقائق الاخيرة من المباراة وهو ما كفل للفرقة الحمراء النقاط الثلاث

ورغما عن تقدم المريخ بهدف السبق عن طريق البوركيني بانقا الا ان خطأ قاتلا مشتركا من مدافع المريخ النيجيري اديلي الى جانب حارس المرمي أحمد عبد العظيم تسبب في احراز هلال الساحل لهدف التعادل.

وبالنتيجة رفع المريخ رصيده من النقاط الى 25 نقطة بينما بقي هلال بورتسودان في 17 نقطة.

وعانى المريخ في مباراة الامس من غيابات بالجملة بعد أن تعرض عدد من لاعبيه الى الاصابة بفيروس كورونا وعلى رأسهم السماني الصاوي الى جانب الظهير الايسر عبد الرحمن كرنقو عطفا على الاوغندي سعيدي وشملت الاصابات كذلك اختصاصي العلاج الطبيعي بالفريق صلاح ابرسي كما غاب عن الفريق القائد امير كمال بسبب وعكة صحية.