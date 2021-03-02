حسم جدل التعاقد معه صدقي يصل للإشراف على تدريب الهلال

الخرطوم : السوداني

وصل مساء امس المدرب المصري حمادة صدقي للخرطوم بغرض الإشراف على تدريب نادي الهلال عقب اقالة المدرب الصربي زوران مانولوفيتش من منصبه بصورة مفاجئة مساء امس الأول، وسيطرت موجة كبيرة من الغضب وسط جماهير الهلال لمجرد الإعلان عن إقالة الصربي زوران وتعيين المدرب المصري حمادة صدقي كمدير فني للأزرق خلفا له، خصوصا وأن المصري سبق وان اشرف على تدريب الهلال الموسم الماضي وقدم إستقالته بعد الفوز خارج الارض على النجم الساحلي التونسي بهدف اطهر الطاهر، ليعقد حسابات الفريق بعد رحيله في توقيت سيء مما ادى لخروج الهلال من مرحلة المجموعات.

وصبت جماهير الهلال غضبها الكبير على لجنة التطبيع في وقت رفض فيه انصار الفريق مجرد قبول فكرة وصول حمادة ودخوله لملعب الهلال لاحقا بعد هروبه الموسم الماضي وتسببه في وداع الهلال من مرحلة المجموعات للمسابقة الإفريقية دون أي اسباب مقنعة.

وتصاعدت الازمات الهلالية بشكل مخيف في الفترة الاخيرة بسبب تخبطات المجلس المعين وقراراته غير المدروسة التي يدفع ثمنها نادي الهلال، حيث لا يزال هناك جدل في الشأن المتعلق بقطاع الكرة والقطاعات الأخرى داخل النادي في وقت حاول فيه هشام السوباط تخفيف غضب الجماهير بقرارات أخرى لاحقة لإصلاح الحال داخل نادي الهلال.