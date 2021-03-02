تأخر استجابة السلطات الجزائرية يقلق الهلال

يعتري الهلال السوداني القلق، بعدما تأخر رد السلطات الجزائرية على طلب النادي دخول البلاد، لخوض مباراة الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، المقررة الجمعة المقبل أمام شباب بلوزداد.

وبحسب مصدر رفيع في الهلال، خاطب النادي صباح امس الاثنين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، وأحاطه علما بتأخر استجابة السفارة الجزائرية بالخرطوم، لطلب الهلال الحصول على التأشيرات، ومنح الطائرة الخاصة التي ستقل بعثة الفريق، إذن الدخول للأجواء الجزائرية.

وكشف المصدر في تصريحات صحفية أن مسؤولين بالهلال، هما إسماعيل عثمان، نائب الأمين العام بلجنة التطبيع، والعميد حسن محمد صالح، مدير العلاقات العامة بالنادي الأزرق، كانا قد تواجدا بالقاهرة الأسبوع الماضي، ودلفا إلى مقر الاتحاد الإفريقي، لإبلاغه بتعقيدات السفر إلى الجزائر.

وأوضح موفدا الهلال، أن الفريق يخطط للسفر إلى الجزائر، عبر خطوط الطيران التركية، وأن الأمر يتطلب الحصول على إذن من السلطات الجزائرية، بسبب الاحترازات الصحية في البلد الشمال إفريقي.

وأضاف المصدر أن الهلال، أودع جوازات سفر أفراد بعثته، في السفارة الجزائرية بالخرطوم، منذ الأربعاء الماضي، معتبرا أن الوقت أصبح “ضيقا جدا” لإكمال إجراءات منح التأشيرة، لأن بعثة الفريق من المقرر أن تغادر إلى الجزائر، في السادسة صباح الأربعاء المقبل.