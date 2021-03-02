الإنتاج الحربي يعين كشري بدلا لحمادة صدقي

قرر نادي الإنتاج الحربي، تعيين أحمد عبد المنعم كشري، نجم الأهلي السابق، مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم الجاري، بعد رحيل المدرب حمادة صدقي.

وأكد اللواء أشرف عامر، رئيس النادي، تعيين كشري خلفا لصدقي الذي قدم استقالته، بعدما تلقى عرضا لتدريب الهلال السوداني.

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة، أن إدارة النادي فوجئت باعتذار صدقي عن عدم استكمال مهمته، دون أسباب واضحة، رغم قيامها بدعمه، بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

من جانبه، قال كشري إنه سيبدأ تشكيل الجهاز المعاون، غدا، خلال اجتماعه مع إدارة النادي، الذي سيشهد أيضا وضع تصورات للمرحلة المقبلة.

وأبدى في تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت”، سعادته بالعودة للتدريب في الدوري الممتاز، بعد تجربته السابقة مع أسوان، مشيدا بفريق الإنتاج ومؤكدا أنه يضم عناصر مميزة، قادرة على البقاء وسط الكبار.

ويعتبر كشري المدرب الثالث للإنتاج، هذا الموسم، بعد الثنائي مختار مختار وحمادة صدقي.