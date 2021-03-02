الازرق يواجه هلال الفاشر مساء اليوم

يخوض فريق الهلال عصر اليوم مباراة مهمة أمام هلال الفاشر ضمن إطار مباريات الدوري الممتاز، وكان الهلال قد خاطب اتحاد الكرة طالبا تأجيل المباراة دون أي رد من جانب لجنة المسابقات التي يبدو أنها مشددة على إقامة اللقاء في موعده المعلن سابقا.

ويخوض الهلال مباراة اليوم تحت أنظار المدرب المصري المثير للجدل حمادة صدقي، الذي وصل أمس للخرطوم، ويمتلك الأزرق في رصيده (25) نقطة وتعادل الفريق في آخر مباراة أمام حي الوادي نيالا بهدف لكل وينشد الهلال اليوم تحقيق الإنتصار لفض الشراكة مع المريخ الذي فاز امس على هلال بورتسودان بهدفين لهدف.

على الجانب الآخر سيلعب هلال الفاشر المواجهة بمعنويات عالية وللفريق (15) نقطة في وسط الترتيب بعيدا عن منطقة الخطورة.