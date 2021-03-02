بالفيديو.. وزير الدولة السعودي قطان يتحدث عن اتفاق السودان مع تركيا حول جزيرة (سواكن)

الخرطوم: السوداني

أعرب وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبد العزيز قطان، عن ثقته في انتهاء الاتفاق الذي وقعته تركيا مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير بشأن جزيرة سواكن.

ورد وزير الدول السعودي المختص بالساحة الإفريقية على سؤال عن إمكانية تعطل الاتفاق التركي الموقع مع البشير حول سواكن بعد التغيير الذي حصل في السودان بالقول: “ما عندي شك”.

وعن هدف الأتراك من وراء الاتفاقية بشأن جزيرة سواكن السودانية، رأى قطان أن أنقرة تريد موطأ قدم في البحر الأحمر، واصفا ذلك بأنه أمر غاية في الخطورة، وهو بهدف استغلال السودان، بحجة وجود آثار تركية بالمنطقة.