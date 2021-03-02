جهاز المخابرات يضبط عدداً من الأسلحة والذخائر بمنطقة “جبرة”

الخرطوم: السوداني

تمكن فريقٌ بجهاز المخابرات العامة من ضبط عدد من الأسلحة والذخائر بمنطقة جبرة بالخرطوم.

وقال مدير المكتب الإعلامي لجهاز المخابرات في تصريح صحفي اليوم “الثلاثاء”، إن الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها بعد توافر معلومات لدى جهاز المخابرات بوجود شبكة إجرامية تعمل في مجال الأسلحة والذخائر، تتخذ الأحياء السكنية كمقار لها، مثمناً من جانبه التعاون المشترك بين جهاز المخابرات والشرطة في إيقاع المتهمين.

وأوضح أنّ الضبطية تمت بالتعاون المشترك بين جهاز المخابرات العامة والمباحث الجنائية بناءً على معلومات مسبقة تعود لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أنّ الضبطية أسفرت عن القبض على متهمين أحدهما امرأة بحوزتهما عربة كريسيدا، وأسفر تفتيش المنزل عن ضبط 3880 ذخيرة قرنوف وما يقارب مائه دانة آر بي جي، بجانب 133 ذخيرة طبنجة، إضافة إلى دوافع آر بي جي وعدد من أسلحة الآ ر بي جي والكلاشنكوف.