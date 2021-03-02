تعيين سليمان أحمد حامد مديراً عاماً جديداً لشركة (سودامين) المحدودة

الخرطوم: السوداني

أصدر وزير المعادن محمد بشير عبد الله، قراراً بتعيين د. سليمان أحمد حامد مديراً لشركة سودامين المحدودة، على أن يبدأ سريان القرار من تاريخ التوقيع عليه.

وذلك استناداً على الوثيقة الدستورية لسنة 2019 والسلطات المخولة لوزير المعادن بموجب المرسوم الجمهوري رقم (64) لسنة 2021 الصادر من رئيس مجلس الوزراء وبناءً على موافقة مجلس إدارة شركة سودامين.

وطالب القرار المدير الجديد بإكمال إجراءات التسليم والتسلم خلال (48) ساعة من تاريخ القرار.

كما أصدر الوزير، قراراً وزارياً بالرقم (7) لسنة 2021، أعفى بموجبه السيد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن من مهامه مديراً لشركة سودامين.