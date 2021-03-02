الخرطوم: السوداني

أعلن العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مكين حامد الأمين، عن إلغاء كل المساهمات والرسوم المفروضة على المغتربين والمهاجرين، وإيجاد تسوية للمتأخرات والاستعاضة عنها برسم موحد يدفع بالعملة الحرة، مشيراً لإنشاء مفوضية للمغتربين وصندوق لدعم العودة للمغتربين.

وكشف مكين عن إقرار حوافز للتحويل عبر النظام المصرفي بمنح حوافز حسب سقف التحويل تشمل الإعفاء الجمركي للأمتعة الشخصية عند العودة النهائية وإعفاءً جمركياً للمعدات المهنية بسقف يبدأ بخمسة آلاف دولار كحد أدنى، والعمل على إنشاء بنك المغترب بمساهمة من المغتربين والمهاجرين يتخصص في التحويلات والمعاملات المصرفية لتقديم الخدمات التمويلية.

وأعلن بحسب (سونا)، عن تعديل شروط وضوابط استثناء إدخال السيارات للمغتربين والمهاجرين بأن يمنح إدخال السيارة دون تقييد بالعودة النهائية للذين تجاوزوا عشر سنوات تدفع بالعملة الحرة فيما يمنح للذين تقل عن عشر سنوات وتزيد عن خمس سنوات بشرط العودة النهائية محدداً ذلك بشرط تحويل مبلغ خمسة آلاف دولار لموديل 2020، وستة آلاف دولار لموديل 2019 وسبعة آلاف دولار لموديل 2018 وثمانية آلاف دولار لموديل 2017 فيما حدد موديل 2016 عشرة آلاف دولار، على أن يقيد نقل ملكية السيارة بمدة عام من الترخيص.

وأكد مكين في المؤتمر الصحفي للإعلان عن الحوافز الخاصة بالمغتربين والمهاجرين والذي عقد اليوم ببنك السودان، اكد العمل على ايجاد سياسات ثابتة لقضايا طلاب الشهادة العربية بمؤسسات التعليم العالي تراعي العدالة والشفافية والثبات، مشيراً إلى معالجة معاملة أبناء المغتربين كطلاب الداخل في الرسوم الدراسية في كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية، منوهاً إلى ضرورة تصحيح الأخطاء بفرض رسوم تسجيل مرحلة الأساس خارج السودان بمبلغ 200 دولار، واصفاً ذلك بعدم العدالة، مؤكداً معالجة ودعم الطلاب السودانيين والمبتعثين بالخارج. وأشار إلى معالجة بعض المشروعات المتعثرة التي طرحت سابقاً للمغتربين والمهاجرين وخاصة الاستثمارية والسكنية وتوفير الدعم والإسناد القانوني والإسناد القبلي والبعدي ليمكن من الحماية القانونية وحقوق العمل، وأضاف بتخصيص تجمعات زراعية متكاملة للمغتربين والمهاجرين في حدود 5- 10 آلاف فدان.

وكشف مكين عن السماح للمصارف بمنحهم التمويل العقاري بشروط ميسرة مقابل ودائع بالعملة الحرة وإصدار محافظ استثمارية لحشد موارد المغتربين لدعم الاستيراد، لافتاً إلى أن الحوافز تشمل السودانيين الحاملين الجوازات الأجنبية.