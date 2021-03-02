المركزي: المصارف الخليجية تدعم تحرير الصرف بالسودان بمجانية التحويل

الخرطوم: السوداني

أكد نائب محافظ بنك المركزي محمد أحمد البشرى، أن سياسة توحيد سعر الصرف لاقت نجاحا منقطع النظير، مشيرا إلى اهتمامهم بحل كافة المشاكل والمعوقات التي تعترض استمرار تدفق الأموال الأجنبية للمصارف.

وأكد البشرى خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي للإعلان عن الحوافز الخاصة للمغتربين والمهاجرين بالخرطوم اليوم الثلاثاء دعم المصارف بدول الخليج لسياسة تحرير سعر الصرف، بتقديم تسهيلات أهمها مجانية التحويل، مطالبا المواطن بتغليب المصلحة الوطنية على مصلحته الشخصية، والإبتعاد عن إغراءات السماسرة.

واكد البشرى تكوين مجلس الوزراء للجنة للمساهمة في تقديم التسهيلات لاستمرار التحويل، وذلك بالتغاضي بالسؤال عن مصدر العملات الأجنبية والعمل بدوامين وتخصيص منافذ خاصة لشراء النقد الأجنبي إلى جانب الموجودة بالمصارف.