وزير المالية مغرداً: في طريقنا إلى بورتسودان لحلحلة الإشكالات الخاصة بالميناء

الخرطوم: السوداني

غرّد وزير المالية والاقتصاد الوطني، د. جبريل إبراهيم، عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، كاشفاً عن زيارة مهمة يقوم بها إلى بورتسودان بصحبة وزيري النقل والثروة الحيوانية، لحلحلة الإشكالات الخاصة بالميناء.

وقال “جبريل” : ( ‏في الطريق إلي بورتسودان للبت في الإشكالات الخاصة بالميناء بصحبة وزير النقل ميرغني موسى و وزير الثروة الحيوانية الأستاذ حافظ إبراهيم عبدالنبي).

مضيفاً: (نتمنى أن تؤدي الزيارة لحلحلة كل العوائق التي أقعدت إقتصادنا طيلة الفترة المنصرمة، و أن تنساب حركة الحاويات كما كانت من قبل و أفضل).