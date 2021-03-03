استقرار الأسعار وتزايد الإقبال على البنوك ومحافظ (المركزي) يطالب بالابتعاد عن إغراءات السماسرة

الخرطوم : الطيب –عبير

واصلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي الاستقرار أمام الجنيه مع استمرار ارتفاع حجم مشتروات النقد الأجنبي لدى المصارف وزيادة حجم المعروض مقابل تراجع الطلب، حيث استقر الدولار في مقابل 378 جنيهاً بالسوق الموازي.

فيما تشهد السلع الاستهلاكية بالاسواق استقرارا في الاسعار ووفرة في حجم العرض.

وعزا بعض التجار الاستقرار لثبات سعر الصرف، متوقعين استمرار التراجع حال استمر تراجع او استقرار سعر الصرف.

ودعا محافظ البنك المركزي محمد الفاتح زين العابدين المواطن السوداني للابتعاد عن إغراءات السماسرة لتساوي سعر الصرف الرسمي مع السوق الموازي.

وقال المحافظ في مؤتمر صحافي بالخرطوم امس ، للإعلان عن الحوافز التشجيعية للمغتربين إن سياسة تحرير سعر الصرف وجدت نجاحا وإقبالا منقطع النظير مما حدا بالوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعتري سير تدفق الأموال الأجنبية للبنوك.

وشهد بنك الخرطوم فرع الدمازين اقبالا كبيرا لبيع وشراء العملة الأجنبية حيث بلغت حصيلة شراء النقد الاجنبي خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من (50) ألف دولار و(4) آلاف يورو. تفاصيل