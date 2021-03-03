التجارة : السلع الاستراتيجية أولوية في الاستيراد

الخرطوم: السوداني

أكد وزيرالتجارة والتموين علي جدو أهمية إزالة القيود من التجارة الخارجية وزيادة تنافسية السلع الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وإشراك القطاع الخاص في وضع السياسات المرتبطة بزيادة الصادرات والعمل على تشجيع المنافسة الحرة وتنظيم تجارة العبور ووضع الضوابط ليلعب السودان دوره في محيطه الاقليمي ومحاربة تهريب السلع الضرورية.

وقال جدو أن أولوية الاستيراد ستكون لصالح السلع الإستراتيجية ترشيدا لموارد النقد الأجنبي وسد فجوة الميزان التجاري.

ولفت للتنسيق مع وزارة الثروة الحيوانية لإنسياب صادرالمواشي للمملكة العربية السعودية بإعتبارها أكبر سوق وشريك تجاري مهم.

وتطرق لضرورة إستقرارأسعارالسلع بالأسواق الداخلية بفتح الاستيراد للسلع الضرورية، مشيراً لأهمية التعاون في هذه المرحلة لضبط حركة الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مقبولة.

وكشف عن جهود الوزارة بالتنسيق مع جهات ذات صلة لمراجعة الإجراءات والضوابط والقوانين التي تحكم العمل التجاري في المرحلة الانتقالية.