إقتصادي: محاور مجلس الوزراء الـ(5) طويلة المدى

الخرطوم : رحاب فريني

أشار الخبير الاقتصادي د. عز الدين ابراهيم لإغفال الحكومة في اجتماعها الذي انعقد لمدة ثلاثة أيام عبر الخمسة برامج التي خرجت بها جانب التطعيم ضد جائحة كورونا لجهة انها أثرت كثيرا علي الاقتصاد عامة وتسببت في أضرار كبيرة بالبلاد

وقال في تصريح لـ ( السوداني ) إن الحكومة أهملت هذا البرنامج رغم أهميته وكان من المفترض أن تكون لجنة لعمل برنامج للتطعيم يبدأ بالكوادر الطبية ثم بمنسوبي القوات المسلحة والعاملين في المرافق العامة الذين يتعاملون مع الجمهور مباشرة اسوة بالدول الي أفردت جانبا كبيرا لهذه الجائحة، اضافة الى ضرورة توضيح الجهة التي اتت باللقاح لحاجته الي تدابير لحفظه وترحيله، لافتا الى ان اجتماع مجلس الوزراء خرج بخمسة محاور طويلة المدى في الوقت الذي يحتاج فيه اقتصادنا الى برنامج اسعافي سريع لحل المشاكل الآنية لتوفير احتياجات المواطن اهمها توفير الوقود والغاز والخبز، مبينا ان من أهم سمات البرنامج الاسعافي التحكم في الطلب الإجمالي