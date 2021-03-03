تحذير من ترويج المخدرات بالمدارس والجامعات

الخرطوم : سعيد عباس

حذر الاختصاصي النفسي د. محمد الصادق عبد الحليم من خطر انتشار ظاهرة ترويج المخدرات بالمدارس والثانويات والجامعات، وقال إن هنالك شبكات اجنبية تستهدف ابناء السودانيين الذين اتو من الخارج ليواصلوا مسيرتهم بالداخل بصورة ملفتة، وشكر عبد الحليم الجهات الامنية المختصة وطالبهم بمزيد من البذل و العطاء لإستئصال تلك الظواهر التي وصفها بالدخيلة و الخبيثة ، وقال ان النظام البائد قد اعطى عددا كبيرا من الاجانب الجنسية السودانية ، مما ادى لانتشار تلك الظواهر السالبة والكارثية على بلادنا ، و شدد على ضرورة مراقبة الطلاب في تلك السن المبكرة والحساسة وناشد بضرورة مراجعة الاجانب الذين اخذوا الجنسيات السودانية في العهد البائد وشدد على ضرورة سحبها ومعاقبتهم بصورة رادعة في حال ثبوت تورطهم في تلك الجرائم.