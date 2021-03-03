يغادر للجزائر اليوم  الهلال يدك حصون الخيالة بسداسية 

الخرطوم : السوداني

استعاد فريق الهلال نغمة الانتصارات في البطولة المحلية بتحقيق فوز مهم وعريض على حساب ضيفه هلال الفاشر بستة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس بملعب الهلال في أمدرمان، وتقدم الضيوف بهدف السبق عند الدقيقة الأولى نتيجة هدف عكسي بواسطة السموأل ميرغني، وعادل الهلال النتيجة بواسطة النجم عيد مقدم ثم اضاف نزار حامد الهدف الثاني لصالح الهلال ومن ثم نجح محمد عبد الرحمن في إضافة الهدف الثالث لينتهي الشوط الاول بتقدم الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف. وفي الشوط الثاني ونتيجة للخطأ من الحارس علي أبوعشرين نجح هلال الفاشر في إضافة الهدف الثاني بواسطة محمد عبد الله رزقة، إلا أن رد الهلال كان قاسياُ بتسجيل ثلاثة أهداف أخرى بواسطة نجم الشباب ميسرة ثم لاست جيسي بطريقة رائعة واختتم فيني بونجونجا مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السادس لصالح الهلال، بالنتيجة قفز الهلال برصيده إلى (28) نقطة، بينما تجمد رصيد هلال الفاشر عند (15) نقطة. هذا ومن المنتظر أن تغادر بعثة الهلال إلى الجزائر صباح اليوم لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبلة في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.