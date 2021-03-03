الهلال يحصل على رخصة دخول الجزائر 

أعلن نادي شباب بلوزداد، امس الثلاثاء، حصول نادي الهلال السوداني، على موافقة الوزارة الأولى، لدخول الأراضي الجزائرية. وكانت الوزارة الأولى قد اتخذت مجموعة من التدابير لمنع انتشار وباء كورونا المتحور في الجزائر، من بينها إغلاق الحدود البرية والجوية، وإلغاء كافة الرحلات من وإلى الجزائر. وأوضح النادي البلوزدادي في بيان عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أن الإدارة باشرت تحركاتها فور تلقيها قرار الوزارة الأولى، ونجحت في استخراج كافة التأشيرات للوفد السوداني. ويستضيف شباب بلوزداد، نظيره السوداني، 5 مارس الجاري، بملعب 5 يوليو الأولمبي، بالعاصمة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويأمل شباب بلوزداد في تحقيق فوزه الأول بدور المجموعات، للحفاظ على آماله قائمة في بلوغ الدور القادم، حيث يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة، خلف الهلال بفارق الأهداف.