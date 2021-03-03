آل الشيخ: أنسق مع “السوباط” بشأن ملف التدريب 

أدْلَى الرئيس الشرفي لنادي الهلال “تركي آل الشيخ” بتصريحات خاصة ومقتضبة لموقع “سبورتاق” بشأن الجدل الذي يدور حول ملف التدريب بالنادي الأزرق بعد وصول المدرب المصري “حمادة صدقي” إلى الخرطوم تمهيداً للتعاقد معه خلفاً للصربي “زوران مانولوفيتش”. الرئيس الشرفي لـ”الهلال” أكَّد في حديثه مع “سبورتاق” على أنه لم يختار المدرب المصري “حمادة صدقي” لتدريب الفريق، وأوضح بشأن وعده السابق باستجلاب طاقم تدريب عالمي للأزرق بالقول: “هنالك تنسيق كامل بيني وبين رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال هشام السوباط بشأن ملف التدريب”. وحول إمكانية وصول طاقم تدريب عالمي للهلال في الأيام القليلة القادمة، أجاب الرئيس الشرفي لنادي الهلال “تركي آل الشيخ” بدبلوماسية بقوله: “أدعي ربك”. وأختَتَم “أبو ناصر” حديثه لـ”سبورتاق” برسالة إلى جماهير الهلال قال فيها: “لا تقلقوا، ما دام اخي هشام السوباط موجود فأنتم بأمان”.