الشرطة القضارف ﻳﺨﺘﺘﻢ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺗﻪ لنزال حي العرب بورتسودان 

اختتم ﻓﺮﻳﻖ الشرطة القضارف سلسلة تحضيراته الميدانيه صباح ﺍمس ﺑﻤﻠﻌﺐ الجريف ﺗﺄﻫﺒﺎ ﻟﻤﺒﺎﺭﺍته ﺍلمهمة أمام حي العرب بورتسودان لحساب الجوله قبل الأخيرة من الدورة الأولى للدوري الممتاز المقرر لها عشية اليوم الأربعاء باستاد الخرطوم، تحت اﺷﺮاﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻨﻲ محمد الطيب علي ﻭﻃﺎﻗﻤﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻥ زهير محمد عثمان والخبير قنديل والكابتن محمود النور بمشاركة “٢٧” لاعبا ، انطلق المران بمحاضرة قصيرة وسط الملعب تحدث فيها محمد الطيب للاعبين موجها بأن يؤدوا بقتال وقوة طيلة زمن المباراة مؤكدا ثقته الكبيرة بالأداء الجيد الذي قدموه باللقاء الأخير أمام هلال كادقلي، متمنياً أن تستمر الروح المعنوية بنفس النسق لحصد النقاط، وتعاهد لاعبو الفريق بالبذل والعطاء والقتال والظفر بالنقاط كاملة، ومن خلال الحصة ﺍﺧﻀﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍلتمارين ﺍﻟﺨﻄﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﺟﺮى ﺗﻘﺴﻴﻤﺔ على كامل مساحة الملعب ﺟﺎﺀﺕ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻭﺭﺍﺋﻌﺔ أشعلها اللاعبون ﺑﺘﺄلقهم ﺍﻟﻼﻓﺖ وتقديمهم لمستويات ﻣﺒﻬﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻌﺐ والتسديد ونالوا ﺍﻹﺷﺎﺩﺓ والتصفيق ﻣﻦ الجهاز الفني والحضور. ووضح من خلال المران دخول المدافع عمار الدمازين، ضمن حسابات المدير الفني للمباراة القادمة نظرًا للمستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب في الحصة الاخيرة واستمراره على هذا المستوى في التدريبات السابقة للفريق، هذا وإكتظت عيادة الفريق باللاعبين المصابين ، وحرمت الإصابات المتفاوتة كل من، علي جعفر ، صالح الامين، محمد عصام، محمد آدم ديدا، عبد الله الشبلي، أيمن مجد الدين، من المشاركة في الحصة التدريبة، وخضعوا لبرامج علاجية خاصة ومتفاوت تحت إشراف طبيب النادي محمود النور علي حسب نوع الحالة والإصابة بعيدًا عن المجموعة.