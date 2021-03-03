نادي هلال عطبرة يكرم شداد وبرقو 

سجل وفد من نادي هلال عطبرة زيارة الى مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم امس الثلاثاء والتقى رئيس الاتحاد البروفيسور كمال شداد. وضم الوفد رئيس النادي حسين ساتي، والأمين العام الرشيد خضر؛ ومحمد مصطفى الفاضلابي أمين المال، والفكي معروف رئيس القطاع الرياضي، وياسر عبيدالله الامين العام لمجلس الامناء بالنادي. وقدم وفد نادي هلال عطبرة تكريما لليروفيسور كمال شداد ، مؤكدين على الدور الكبير لرئيس الاتحاد في مسيرة كرة القدم السودانية، كما تم تكريم الدكتور حسن برقو لادواره في لجنة المنتخبات الوطنية. وحضر التكريم محمد تاج السر الامين العام لنادي الامل عطبرة والاستاذ الصحفي عبدالمنعم شجرابي.