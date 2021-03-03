النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يفتتح مستشفى السلام للشيخ محمد بن زايد بالضعين

الضعين: السوداني

افتتح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، مستشفى الشيخ محمد بن زايد (مستشفى السلام) بحاضرة شرق دارفور الضعين.

وأُنشأ المستشفى على نفقة ولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ محمد بن زايد، وأشرف على عملية البناء النائب الأول لرئيس مجلس السيادة.

ويحتوي المستشفى على أقسام متخصصة وعناية مكثفة ومعدات حديثة ووحدة ضخمة لإنتاج الأوكسجين يمكنها أن تمد مستشفيات دارفور وكردفان بالأوكسجين.

وتكفّل النائب الأول بنقل المعدات والإشراف على عمليات البناء حتى اكتماله على طراز فريد لخدمة إنسان الولاية ضمن خطة الحكومة لدعم السلام في الإقليم.

وشارك في قص شريط الافتتاح إلى جانب النائب الأول، عضو المجلس مالك عقار وعدد من الوزراء، والسفير الإماراتي بالخرطوم ممثلاً لولي عهد دولة الإمارات.