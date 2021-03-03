حمدوك يترأس الاجتماع الخاص بتوفير الكهرباء خلال الصيف و رمضان

الخرطوم: السوداني

ترأس د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء بمكتبه، الاجتماع الخاص بتوفير الكهرباء خلال فصل الصيف وشهر رمضان المبارك، وذلك بحضور كل من وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، ووزير الطاقة والنفط المهندس جادين على عبيد، ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي د. آمنة أبكر عبد الرسول، ووكيل الطاقة بوزارة الطاقة والنفط المهندس خيري عبد الرحمن، ووكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والنفط المهندس حامد سليمان حامد.

وأوضحت وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تصريح صحفي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار إنفاذ البرامج الإسعافية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين فيما يتعلق باستقرار إمداد التيار الكهربائي، مؤكدةً التزام وزارة المالية والتخطيط بتوفير التمويل اللازم لتوفير قطع الغيار اللازمة لرفع مستوى التوليد الكهربائي بما يُؤمِّن توفير الكهرباء بصورة مستمرة للمواطنين خلال الفترة القادمة.

مبينةً أن الاجتماع أمن على تقديم المشاريع الكهربائية الكبيرة للمانحين لضمان التمويل والالتزام من جانب حكومة السودان بتوفير كل الاحتياجات المحلية والتحضيرات الأولية لإنفاذ عدد كبير من المشروعات الكهربائية التي تسهم في توفير الكهرباء على مستوي العاصمة والولايات.

كما أكدت وكيل وزارة المالية التزام وزارتها بتوفير التمويل اللازم لضمان استقرار الكهرباء بولايات دارفور التي يجري توفيرها عبر الشركة التركية، فضلاً عن الالتزام بتوفير وقود الفيرنس الذي ما يزال مدعوماً من الدولة، لتغطية جزء كبير من الاحتياجات الكهربائية خلال الفترة القادمة بصورة منتظمة تطمئن المواطنين على توفير التيار الكهربائي وأيضاً توفير الكهرباء للقطاع الصناعي لزيادة الإنتاج الصناعي وكافة الجهات التي تحتاج إلى كهرباء.