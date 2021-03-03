(البرهان) يلتقي بـ(الحلو) بمطار جوبا في طريق عودته من يوغندا

الخرطوم: السوداني

كشفت الحركة الشعبية قطاع الشمال برئاسة عبدالعزيز الحلو عن لقاء جمع قائدها برئيس المجلس السيادي الانتقالي عبدالفتاح البرهان في مطار جوبا اليوم الأربعاء لكسر جمود التفاوض.

وقال السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال رئيس وفد التفاوض، عمار آمون دلدوم في بيان مساء اليوم (إنه في إطار مساعي فك الجمود وتحريك العملية التفاوضية المُتعثِّرة بين الطرفين منذ أغسطس 2020 إلتقى القائد عبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السُّودان شمال، برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان بمطار جوبا عاصمة جنوب السودان.

وأوضح أن اللقاء تم بدعوة من رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان.