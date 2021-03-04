لا جدوى من تعويم الجنيه دون كبح جماح التضخم *

عندما يطرح السؤال لماذا إرتفعت الأسعار وزاد معدل التضخم ؟ الرد دائماً هو ان سعر الدولار الأمريكي ارتفع ، هذا ما يقوله عامة الشعب والمختصون بما فيهم وزراء مالية ، وفي الحقيقة ان إرتفاع سعر الدولار سببه الأساسي هو زيادة معدل التضخم وليس العكس ، وارتفاع سعر البضائع والخدمات هو إنخفاض قيمة الجنيه .. وهكذا فإذا انخفض الجنيه مقابل البضائع ينخفض أيضاً مقابل الدولار , وبمعنى آخر يرتفع سعر الدولار وفي الحقيقة أن أسعار البضائع المنتجه محلياً والتي لا تحتوي على مدخلات مستوردة قد إرتفعت بمعدلات تفوق معدل إرتفاع سعر الدولار والمثال الساطع على ذلك سعر الموز .. سعر كيلو الموز في بداية السبعينات من القرن الماضي ولفترة طويلة كان خمسه قروش

(100 قرش تساوي جنيه آنذاك) وكان سعر الدولار ٣٤.٨ قرشاً ( تقريباً ٣٥ قرشا)

سعر كيلو الموز الآن 170,000 جنيه (بالقديم) أي 17,000,000 قرشاً بعد أن كان خمسة قروش وذلك بزيادة بلغت 3,400,000 مره (ثلاثه ملايين وأربعمائة الف مره))

وارتفع سعر الدولار من ٣٥ قرشاً الى ٣٧٥٠٠٠ جنيه بعد التعويم الأخير أي 37,500,000 قرشاً أي زاد 1,071,428 مره .. وهكذا يتبين أن سعر كيلو الموز ارتفع ثلاث مرات ارتفاع سعر الدولار . ومعنى ذلك أن ارتفاع الدولار لم يكن سبباً في ارتفاع كيلو الموز . لقد كان الدولار يشتري ٧ كيلو موز والآن بعد التعويم ليشتري ٢.٢ كيلو فقط وهكذا يمكن مقارنة أسعار اللحوم في الفترة من اوائل السبعينات من القرن الماضي حتى الآن .. ويتضح أن مقولة أن ارتفاع سعر الدولار سبب في ارتفاع معدل التضخم غير صحيحه وفيها خداع بقصد توجيه إنتباه الشعب بعيداً عن سياسة مالية ونقدية تنتهجها الدولة تؤدي الى هذا الدمار والخراب الذي نعيشه..

أعتقد أنه لا يخفى على أحد أن ما تعاني منه البلاد هو تمويل عجز الموازنة من بنك السودان الذي يزيد معدل عرض النقد بنسب تفوق كثيراً معدل الزيادة في الناتج القومي وهذه وسيلة سهلة وغير مسؤولة ولا تكترث لما يحدث من تدمير في حياة الناس .. وفيها خداع للشعب وذلك بفرض ضريبة غير معلنة لأن التضخم المالي في حقيقته هو ضريبة تُفرض دون إصدار قانون..

المهم في الأمر هو أن التضخم المالي أدى الى إنهيار الجنيه مقابل السلع والخدمات وكذلك أدى الى إنهيار الجنيه مقابل الدولار. ويبقى السؤال هل تعويم الجنيه السوداني سيؤدي الى إستقرار سعر الصرف و زوال وتجفيف السوق الموازي ؟

لقد ظل بنك السودان ولفترات طويلة يعدل في سعر الصرف الرسمي ليلاحق سعر صرف السوق الموازي ويضخ في سبيل ذلك مبالغ بالنقد الأجنبي في المصارف ، ولكن دون جدوى لأن السوق الموازي نشأ من عجز الميزان التجاري الذي يبلغ حوالي ٦ مليارات دولار .. أي أن قيمة إستيراد البلاد تفوق صادرات البلاد بمبلغ ٦ مليارات دولار ، هذا المبلغ يتم الحصول عليه من السوق الأسود (السوق الموازي) .. الطلب على الدولار للإستيراد يكون بنسبة عالية من موارد المغتربين وهناك طلب على الدولار من الأجانب الذين يعيشون في السودان .. ربما لا يقل عددهم عن السته ملايين فرد ، وهؤلاء يحولون مدخراتهم بالدولار بعد أن يتقاسموا المواطنين في أكلهم وشرابهم وعلاجهم وهناك الطلب من المستثمرين الذين نقلوا إستثماراتهم الى الخارج .

وهناك الذين يشترون المساكن في الخارج بالإضافة الى تهريب رؤوس الأموال، وهذا هو الذي يكون السوق الموازى، هل يمكن أن يختفي هذا السوق بتعويم الجنيه السودانى؟

العجز في الميزان التجاري يمكن أن يتقلص بالتحكم في الاستيراد وخاصة استيراد الكماليات وزيادة الصادرات والتأكد من استلام قيمتها حالا.، وزيادة الصادرات تحتاج إلى زيادة الاستثمار الذي بدوره يتطلب وجود بنيه استثمارية مواتية وتكون الأسعار مستقره، معدل التضخم الذي يفوق 300% لا يشجع المستثمرين وبالتالي لا يمكن زياده الإنتاج للتصدير ولا حتى للاستهلاك المحلي .

نسبه التضخم العالية والتي من المتوقع أن تزداد ارتفاعاً لا تشجع الأفراد حتى على الاحتفاظ بأرصده نقديه بالجنيه السوداني في المصارف أو في البيوت، اي رصيد بالجنيه السوداني سيتآكل، وهذا سيفاقم تدهور نسبة الادخار في السودان ومن المعلوم جيداً انه لا يمكن زيادة الاستثمار إلا بزيادة الادخار .

وإذا كان من أهم أهداف تعويم الجنيه هو استقطاب موارد المغتربين وتحويلها إلى داخل المصارف السودانية فهذا لا يتحقق لأن المغترب إذا حول الدولار إلى جنيه سوداني واحتفظ برصيده بالجنيه فإن هذا الرصيد سيتآكل مالم يقم بشراء سلعة أو ارصده أو ذهب

تتحدث الحكومة عن دعم قادم من المانحين والأصدقاء والشركاء والسؤال كم يبلغ هذا الدعم ؟ هل يغطي الفجوه في الميزان التجاري التي تبلغ حوالي 6 مليارات دولار وبذلك يختفي السوق الموازى؟

وماذا عن السنوات القادمات هل سيستمر هذا الدعم كل عام؟

لقد سمعنا كثيراً عن هذه وانتظرنا وصوله دون جدوى ..

كان من المفترض أن تقوم الدولة بإتباع سياسة رشيدة في متناول يدها بالرغم من قسوتها بدلاً من نشرها اوهاما عن المانحين والأصدقاء الذين يقدمون للشعب السوداني المن والسلوي

من الضروري جدا لوقف هذا الانزلاق إلى قاع الهاوية وقف استدانه الحكومه من بنك السودان واللجوء لمطبعة العملة وتدشين خطوط جديدة لطباعة العملة ووضع برنامج لسداد مديونية بنك السودان على وزارة اموال سامةToxic المالية , هذه الديون في عضد الاقتصاد

وقف الاستدانة من بنك السودان لا يتم إلا بخفض عجز الموازنة وذلك بترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات عن طريق الإنتاج وفرض ضرائب وزيادة إيرادات الجمارك عن طريق رفع سعر الدولار الجمركي كي لا تكون هناك أسعار صرف متعدده وسعر الدولار الجمركي الحالي فيه دعم للاستيراد الذي من المفترض أن يخفض

الوجود الأجنبي من أفراد وشركات تنقب عن الذهب وتهريبه يجب أن يتوقف وتقوم الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية بدورها في تقنين هذا الوجود كما يحصل في الدول الأخرى

اخيراً.. نقول أن تعويم الجنيه ومحاولة تجفيف السوق الموازي لا يجدي إلا بالآتي

_ كبح جماح التضخم المالي بوقف الإستدانة من بنك السودان .

_ تخفيض العجز في الموازنة بزيادة الإيرادات وتقليص المصروفات .

_ تمويل اي عجز في الموازنة بإستدانة موراد حقيقية عبر شهامة وذلك بإنشاء مكون لها ذو أرباح عالية .

_ تخفيض عجز الميزان التجاري بزيادة الصادرات وتخفيض الواردات وذلك برفع قيمة الدولار الجمركي

_ تقنين الوجود الأجنبي الذي يستنزف أموالا طائلة من النقد الأجنبي.