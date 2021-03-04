(المنكير).. طلاء الأظافر تحت المجهر

الخرطوم :رزار يس

زينة المرأة وجمالها فن ومهارة، قاد إلى بروز العديد من المحال المتخصصة في مجالات جمال الأنثى وأبراز ما منحه لها الخالق من ميزات أنثوية..

ولعل من أبرز أدوات تجميل المرأة، تلوين الأظافر ومنحها بريقاً خاصاً يتماشى مع لبسها أو حقيبة يدها وأحياناً (طرحتها).. وعلى الرغم من حداثة تجربة النساء السودانيات مع طلاء الأظافر(المنكير) إلا أن جولة(كوكتيل) كشفت زيادة مطردة في الطلب على طلاء الأظافر بل وعلى ماركاته بتنوعها..

ماركات وديباجات

تتعدد ماركات طلاء الأظافر بتعدد الشركات الواقفة خلف إنتاجه، ونتيجة لانتشار (المنكير) على مستوى عالمي فإنه يعد سوقا مربحا لأنه يعتمد على الاستهلال شبه اليومي.. ولعل من أبرز تلك الماركات التي حصرتها(كوكتيل) كانت (جولدن روز) و(فلو مارك) و(ماك)و(مس روز)..

وكشف أصحاب محلات بالسوق العربي الخرطوم أن أكثر ماركات طلاء الأظافر تلك المرتبطة بالمنتجات الانجليزية، فضلاً عن انتشار المنكير درجة ثانية وهو ما تتضمنه المنتجات الصينية.

وأكد عدد من المتعاملات بالمنكير على وجود مانكير (اسلامي) لارتباطه بإمكانية التقشير للوضوء قبل الصلاة، ويرين أن هناك جدلا كثيفا حول أن المنكير العادي يمنع وصول الماء لأنامل وأظافر النساء مما يحول من إكمال الطهارة..

(المنكير) في سطور

إيفاء الخير ترى في حديثها لـ(كوكتيل) أن طلاء الأظافر يزيد من جمال المرأة، مشيرة إلى أنها تستخدمه بشكل دائم، معتبرة أن ممارسة عملية الطلاء نفسها والتركيز أثناءها يسهم في الترويح عن النفس بل وأيضاً تقشيره.

بينما ترى رزان محمد أن (المنكير) يعد تغييراً ليس إلا، واضافت: انا احبه جدا خصوصا وانني اعشق الالوان (الشاينينج) – الصارخ-.

من جانبه تذهب فاطمة عبد المحسن في حديثها لـ(كوكتيل) الى أن المنكير يزيد الجوانب الجمالية للمرأة ويعكس انوثتها ويكمل زينتها مع الزي الذي ترتديه.

لا يعني شيئا

زحل ابراهيم ترى ان المنكير لا يعني لي شيئا كما أنه ليس موضة، واضافت: على الناس ان تلتفت الى اولويات اخرى خصوصا في ظل الضغوط المعيشية الحالية.

وهو ما تؤكده عواطف عادل ايضا وتتفق فيه مع زحل، واضافت: لا اعتقد انه مكمل لي وليس ذا اهمية ، لكنني مع ذلك استخدمه احيانا.

(الاكليرك) بديل

نجلاء محي الدين في حديثها لـ(كوكتيل) التعامل مع المنكير ليس بالضرورة أن يكون يوميا ، وانا امارسه ابان المناسبات أو للضرورة، واضافت: أن هناك بدائل كثيرة للمنكير مثل الاظافر الصناعية(اكليرك) التي تأتي بالوان المنكير.

بينما تذهب مروة علي في حديثها لـ(كوكتيل) المنكير يجعلني اكثر أنوثة وجمالا ، مع انني استعمل المنكير الاسلامي على الرغم من التحفظ عليه من قبل البعض لأنه أحيانا باهت.