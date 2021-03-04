مع غياب تمتام والبنا والسني (يلا نغني) يستعد للانطلاقة بعدد من الأصوات الجديدة

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

بدأت قناة الهلال تسجيل اولى حلقات البرنامج الرمضاني (يلا نغني) حيث بدأ تسجيل الحلقات الأولى ..الاستديو(وئام) ، وضم البرنامج عددا من الأصوات الجديدة من بينها هلالية وشموس إبراهيم ومصطفى البربري وملاذ غازي ووليد جوبا وأفراح عصام وساجوري محمد الفحيل وتاج السر ،بجانب عدد من الأصوات الواعدة والفنانين الاساسيين الذين يتقدمهم الفنان جمال فرفور الملقب بـ(الملك) وعصام محمد نور وهاني عابدين وصباح عبدالله وشذى عبدالله وايمان الشريف وآخرون.

الجدير بالذكر أن البرنامج في موسمه الأول حقق نجاحا ونسبة مشاهدة عالية بما للأغنيات المسموعة التي قدمت من خلاله وتم اختيارها بعناية بجانب الأغنيات الخاصة.

من جانبها أكدت المدير العام للقناة فاطمة الصادق بان البرنامج ضم في موسمه الجديد ثلاثين صوتا جديدا سيطل كل فنان من خلاله في حلقة،موضحة (فيما سيغيب عن البرنامج هذا الموسم الفنان ياسر تمام ومصطفى السني ومبارك البنا وعصمت بكري وايلاف عبدالعزيز).

الجدير بالذكر أن البرنامج في موسمه الأول حقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية بما قدمه من أغنيات مسموعة لكبار الفنانين تم اختيارها بعناية بجانب الأغنيات الخاصة،البرنامج إخراج عادل الياس.