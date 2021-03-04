قريبا في رمضان (الشوق والريد) برنامج وثائقي عن الكاشف

الخرطوم: محاسن احمد عبدالله

تستعد قناة الخرطوم الفضائية لتسجيل برنامج (الشوق والريد) وهو برنامج وثائقي متخصص عن الفنان الكبير ابراهيم الكاشف ويبث البرنامج عقب الافطار في رمضان.

من جانبه أكد الصحفي سراج الدين مصطفى معد ومقدم برنامج (الشوق والريد) أن البرنامج سوف يتوقف بالبحث والتقصي في مجمل تجربة الفنان العظيم إبراهيم الكاشف ويتناول البيئة التي نشأ فيها وتجربته اللحنية المتميزة وذلك من خلال التشريح والتحليل عبر بعض المختصين كما أن عدد من حلقات البرنامج سوف يتم تسجيلها في مدينة ود مدني مسقط رأس الكاشف.

الجدير بالذكر أن الموسيقار محمد حامد جوار سيشرف موسيقيا على الفرقة الموسيقية المشاركة في البرنامج والتي تتكون من عشرين عازفا. كما سيغني العديد من نجوم الغناء في البرنامج أمثال عماد الكاشف وسيف الجامعة وعماد احمد الطيب ومجذوب اونسة.