بسبب تراكم الاوساخ وتكدسها مستشار والي الخرطوم: هنالك ترديا بيئيا نعمل على معالجته

الخرطوم : سعيد عباس

اكد مستشار والي الخرطوم للخدمات محمد بابكر بان هنالك ترديا بيئيا شهدته العاصمة في غضون الايام الماضية ، وعزا ذلك التردي لعدة اسباب، وقال اولها ضعف البنية التحتية وتردي الآليات وتهالكها بجانب ضعف رواتب واجور العاملين في عربات النقل وكشف بأن الفرد كان يتقاضى مبلغ 1500 جنيه فقط قبل ان يتم زيادتها الى 3000 جنيه وأكد بابكر لقناة اليل الازرق بان الشاحنات التي تنقل النفايات من الأحياء تذهب مسافة 30 كيلو للتفريغ و قال هذه عملية مكلفة من ناحيتي الوقود والزمن ، وأكد على ان هناك مساعي لحلول جذرية لتلك المشكلة التي قال عنها بانها مسئولية مشتركة بين المواطنين والحكومة ولابد من التعاون المشترك في هذا الجانب .