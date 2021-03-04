الاختصاصية الاجتماعية ثريا ابرهيم : المتعاطون يتحولون الى متعاطين داخل الأسر

الخرطوم : سعيد عباس

قالت الاختصاصية الاجتماعية واستاذة علم النفس ثريا ابراهيم إن خطر تعاطي المخدرات وترويجها تمدد للاسف الشديد من الشوارع والجامعات ليدخل للاسر الكريمة في منازلهم مما جعل بعض الاسر تروج وتتاجر، وقالت يحدث كل ذلك بإستدراج و إستغلال حالة ظروف المراهقين نفسيا وماديا الذين يتمرحلون من درجة متعاطين الى درجة مروجين بعد الضغوطات والاغراءات التي تمارس ضدهم ، وشددت على ضرورة مراقبة الشباب بصورة لصيقة في تلك السن التي وصفتها بالحرجة والمعقدة احيانا وختمت حديثها قائلة بأن تلك الممارسات تصل فيها العقوبات الي حد المؤبد وربما الاعدام في بعض الحالات . ونصحت الاسر بأن يراقبوا العلاقات الاجتماعية والصداقات لأبنائهم وقالت ان اصدقاء السوء هم راس الرمح في تلك العملية التي وصفتها بالخبيثة .