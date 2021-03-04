الناطق الرسمي بإسم اتحاد فن الغناء الشعبي: سنحيي مهرجانا للاغنية الوطنية

الخرطوم : سعيد عباس

قال الناطق الرسمي بأسم اتحاد فن الغناء الشعبي الفنان عاصم البنا بأنهم يعدون العدة في الايام القليلة القادمة لإحياء ليالي غنائية وطنية للأغنية الشعبية من خلال الارث الفني الكبير الذي تركه عمالقة شعراء وفناني الاغنية الوطنية، واضاف البناء بان دار اتحاد فن الغناء الشعبي ستشهد ليالي راتبة في شهر رمضان المعظم الذي بعد ان اعد له اتحادهم خطة متكاملة وقال ستكون هنالك ليال لعدد من رموز الغناء الشعبي ورواده ستبدأ من محمد احمد عوض وبادي محمد الطيب وصديق الكحلاوي وعبد الوهاب الصادق وابوعبيدة حسن وختم حديثه قائلا كل تلك الليالي ستفتتح بالاغاني الوطنية الشعبية الخالدة .