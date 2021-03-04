توقفت بالاسكندرية طائرة (الهلال) تصل الجزائر تأهباً لموقعة الغد المهمة

وصلت بعثة الهلال مساء أمس إلى الجزائر عبر طائرة خاصة، وذلك تأهبا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وحلت بعثة الهلال فور وصولها للجزائر في فندق هوليدي إن بالعاصمة الجزائرية، وفور وصول البعثة أجرى الفريق مرانه الرئيسي مساء امس الأربعاء تحت إشراف المدرب الوطني كمال الشغيل، وسيختتم الهلال تدريباته مساء اليوم الخميس بملعب 5 يوليو الذي سيكون مسرحاً للقاء الهلال ومضيفه شباب بلوزداد الجزائري عند الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل.

وكانت الطائرة التي تقل بعثة الهلال قد هبطت بمطار الاسكندرية وذلك بغرض التزود بالوقود ومن ثم مواصلة الرحلة إلى العاصمة الجزائرية.