الاستئنافات تصدم هلال الساحل وتسعد (السوكرتا)

عقدت لجنة الاستئنافات المنتخبة في الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعها الدوري نهار امس (الاربعاء) برئاسة مولانا عبد العزيز سيد أحمد رئيس اللجنة، وبقية الأعضاء. ونظرت اللجنة خلال الجلسة في الاجندة الموضوعة على طاولتها حيث قررت قبول التماس نادي الخرطوم الوطني شكلاً، ورفضه موضوعاً؛ لعدم وجود سبب قانوني يستدعي إعادة النظر في القرار السابق، الذي أيّد قرار لجنة المسابقات في صحة مشاركة اللاعب رأفت محمد من الهلال بورتسودان، ونظرت اللجنة في الاستئناف المقدم من نادي هلال كادوقلي بشأن صحة مشاركة لاعب نادي هلال الأبيض تحت السن وقررت اللجنة قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار لجنة المسابقات.

وصدمت لجنة الاستئنافات نادي هلال بورتسودان حيث قررت قبول الاستئناف المقدم من نادي حي العرب بورتسودان شكلا وموضوعا وأعتبار نادي هلال بورتسودان مهزوما بهدفين دون رد وذلك بعد أن ثبت للجنة أن تاريخ ميلاد اللاعب ابوبكر فتاوى في كرته يوم 18 أغسطس ١٩٩٨م، وبالتالي لم يشرك النادي لاعبا تحت سن ٢٠، وعليه خالف المادة ١٨ الفقرة ٨ من لائحة المسابقات.