تراجع مفاجئ عن التعاقد مع المصري الهلال يكلف الشغيل بقيادة الأزرق أمام بلوزداد فنياً

كلف نادي الهلال المدرب الشاب واللاعب الدولي السابق، كمال الشغيل، بقيادة الفريق فنيا بشكل مؤقت، في المباراة المقررة يوم الجمعة المقبل، أمام شباب بلوزداد الجزائري، ضمن الجولة الثالثة لدوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وغادر الشغيل مع بعثة الفريق الى الجزائر، صباح أمس الأربعاء، بينما بقي المدرب المصري حمادة صدقي بالخرطوم، وذلك بعد التطورات الأخيرة، حيث اكتمل اتفاق الهلال مع المساعد السابق للمدير الفني المخضرم، جوزيه مورينيو، البرتغالي إيمانويل ريكاردو فورموسينيو، لتولي قيادة الفريق.

وتضم بعثة الهلال 42 فرداً ، وكُلف ثنائي لجنة تطبيع النادي، إسماعيل عثمان نائب الأمين العام، والفاضل التوم رئيس لجنة الاستثمار، برئاستها.

يشار الى أن لجنة تطبيع الهلال ورغما عن الجلوس مع المدرب المصري حمادة صدقي بمنزل رئيس النادي هشام السوباط والشروع في إكمال تفاصيل توقيع العقد معه الا انها توقفت عن اكمال التفاوض حيث وبحسب التفاصيل فإن تدخل الرئيس الفخري للنادي تركي آل الشيخ حال دون إكمال الاتفاق مع صدقي خاصة في ظل الرغبة الخاصة بالتعاقد مع مدرب على مستوى عال للوصول بالفريق الى المقدمة وبالأخص على صعيد البطولات الخارجية.