(السوداني) تورد المعلومات الكاملة مرض مزمن يحول دون مرافقة ( نداي) للأزرق

حصلت (السوداني) على تفاصيل مثيرة بشأن محترف الهلال السنغالي نداي. وبحسب مصدر موثوق فإن محترف الأزرق لم يرافق البعثة لأسباب صحية، واشار المصدر الى أن ادارة النادي شرعت خلال الأيام الماضية في سبيل اكمال اوراق اللاعب الرسمية المتعلقة بإقامته داخل السودان إلا أن الفحوصات الطبية التي تم اجراؤها للاعب كانت نتيجتها صادمة حيث تبين إصابة اللاعب بمرض في الكبد، الأمر الذي تسبب في الإبقاء على اللاعب بالسودان وعدم مرافقته الفريق في رحلته الى الجزائر، ومثل القرار صدمة كبيرة للجنة تطبيع الهلال الى جانب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم خاصة في ظل الرغبة في الاستفادة من إمكانيات اللاعب في مثل هذه المباريات الكبيرة لا سيما وأن النادي تعاقد معه من الأساس لأجل تقديم مستوى فني عال في المباريات الافريقية. وشاب انقسام كبير داخل أروقة لجنة التطبيع بشأن امكانية فسخ التعاقد مع اللاعب خاصة وأنه لم يقدم المستوى الفني المطلوب كما أن ظهوره في المباريات الماضية مهزوز.