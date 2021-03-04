النابي يرفع معدل اللياقة البدنية لنجوم المريخ

يواصل الجهاز الفني بالمريخ العمل من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبي الفريق الأول وذلك استعدادا للمباراة المهمة أمام سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويسعى الأحمر لتحقيق فوزه الأول عندما يستضيف بطل تنزانيا باستاد الهلال، بعد غد ( السبت).

ويدرك النابي أن المباراة القادمة ستكون صعبة ومصيرية بالنسبة له ولذلك يسعى من أجل تقديم الفريق لمستوى فني عالي لتحقيق المطلوب

ويواجه المريخ بعدد من الغيابات أبرزهم لاعبي الوسط السماني الصاوي الى جانب سعيدي شونيه عطفا على الظهير الأيمن عبد الرحمن كرنقو بسبب الإصابة بفيروس ( كورونا).

ويجتهد الجهاز الفني لتجهيز بقية اللاعبين بغية الظهور بشكل فني عال في المباراة القادمة وضمان تحقيق أول ثلاث نقاط في رصيد الفريق بالبطولة.