قرارات عدة في اجتماع لجنة المسابقات

رفضت اللجنة المنظمة للمسابقات شكوى الهلال الخرطوم ضد الشرطة القضارف في اللاعب عمر موسى كلدان، كما أصدرت عدة قرارات أخرى ابرزها رفض شكوى المشعل الحصاحيصا ضد المريخ الدمازين في اللاعب جمال حيدر. كما تقرر إيقاف علي سومي مدرب فريق النهضة ربك واحالته الى لجنة الانضباط للسلوك الذي بدر منه في مواجهة فريقه أمام حيدوب النهود. وتم رفض شكوى الأهلي مدني ضد المريخ الدمازين في اللاعب جمال حيدر كما تم رفض شكوى نادي توتي ضد أهلي مروي في عدم قانونية مشاركة لاعب تحت السن. ورفضت شكوى الأهلي مدني ضد المشعل الحصاحيصا في اللاعب فضال حماد كما رفضت شكوى الموردة الخرطوم ضد المريخ الدمازين في اللاعب جمال حيدر.