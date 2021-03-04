الأهلي مروي يعطل الكوماندوز والأهلي شندي يعود لسكة الانتصارات

تعادل أهلي مروي أمام نظيره الخرطوم الوطني، بنتيجة (1-1)، أمس الأربعاء، ضمن الأسبوع 14 لمسابقة الدوري السوداني الممتاز.

تقدم محمد حامد “حمو” للخرطوم الوطني في الدقيقة (67)، وأدرك أحمد سعيد ود أبوك التعادل لأهلي مروي في الدقيقة (68).

التعادل رفع رصيد الخرطوم الوطني إلى 23 نقطة، بينما رفع أهلي مروي رصيده إلى 21 نقطة متساويا مع الأمل عطبرة في النقاط.

وباستاد الخرطوم تمكن الاهلي شندي من تحقيق فوز مهم بهدف دون مقابل على الأمل عطبرة .

وأعاد المهاجم الدولي ولاء الدين موسى فريقه لسكة الانتصارات بتسجيله هدف المباراة الوحيد في شباك الأمل عطبرة.

ورفع أهلي شندي رصيده إلى 18 نقطة ليحتل المركز السابع، بينما تجمد رصيد الأمل عطبرة عند 21 نقطة.