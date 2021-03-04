الخارجية: حديث الوزيرة حول استغلال موارد السودان “أُسيئ عرضه”

الخرطوم: السوداني
قالت وزارة الخارجية، إن حديث الوزيرة مريم الصادق بشأن استغلال موارد السودان أسيئ عرضه في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت مريم قد صرّحت بأن السودان مُستعدٌ لإعطاء مساحات زراعية لجيرانه لاستعمارها.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الخميس: “إن الغرض في نشر بعض المقاطع المتداولة واضحٌ من كونها مُقتطعة من التسجيل المصور لحديث الوزيرة، والمُشاهدة المُنصفة تبيِّن بوضوح أن الحديث قد أسيئ عرضه”.
وأشار البيان إلى أن مريم الصادق تضع نصب أعينها أهداف الثورة الخاصة بالسيادة غير المنقوصة والاستقلال غير المشوب.
ارادت السيدة مريم ان تدلل علي انها مثقفة وضليعة في اللغة باستخدامها المعني اللغوي في المعاجم لكلمة استعمار فاوقعت نفسها و وزارتها والحكومة في اشكال كبير يصل لحد الخيانة العظمي فالمعني العرفي لكلمة استعمار المتداول ومتفق عليه في كل الدول هو اخضاع الاخر للنفوذ العسكري والاقتصادي والسياسي بقوة السلاح فلا يجوز للوزيرة ان تتجاهل هذا المعني وتستخدم المعني المكتوب في المعاجم كما في العرف قد ننسب اتباع النبي محمد فنقول محمدي فهذا مقبول عرفا كما لا يجوز لنا ان نطلق نفس النسبة لاتباع النبي لوط فالنسبة صحيحة لغويا ومنبوزة عرفيا فمسطلحات السياسة رهينة المعاني العرفية وليس اللغوية