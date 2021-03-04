الخارجية: حديث الوزيرة حول استغلال موارد السودان “أُسيئ عرضه”

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الخارجية، إن حديث الوزيرة مريم الصادق بشأن استغلال موارد السودان أسيئ عرضه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مريم قد صرّحت بأن السودان مُستعدٌ لإعطاء مساحات زراعية لجيرانه لاستعمارها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الخميس: “إن الغرض في نشر بعض المقاطع المتداولة واضحٌ من كونها مُقتطعة من التسجيل المصور لحديث الوزيرة، والمُشاهدة المُنصفة تبيِّن بوضوح أن الحديث قد أسيئ عرضه”.

وأشار البيان إلى أن مريم الصادق تضع نصب أعينها أهداف الثورة الخاصة بالسيادة غير المنقوصة والاستقلال غير المشوب.