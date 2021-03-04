حمدوك يؤكد على دور إدارة الأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات في ضبط الأسواق ومكافحة التهريب

أوضح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن شعار الثورة “حرية، سلام وعدالة” بمثابة البوصلة التي تقود الانتقال المعقد الملئ بالتحديات والمطبات.

وقال حمدوك في تنويره لقادة ضباط الجهاز من رتبتي اللواء والعميد لدى زيارته لمقر الجهاز اليوم إن النموذج السوداني القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين يقوم على تفاهم ورؤية واضحة لتجنيب البلاد شرور الانزلاق لمآلات دول قريبة وبعيدة منا. وأضاف: أعتقد جازماً بأننا محصنون تجاه ذلك”، مستدلاً في ذلك بالانتقالات العديدة التي شهدها السودان .

وأقر رئيس الوزراء أن الانتقال هذه المرة معقد وصعب وبه الكثير من القضايا، موضحاً أن البلاد تشهد الآن الانتقال من الحرب للسلام ومن الشمولية للديمقراطية ومن التشظي والاحتراب والانقسامات الإثنية والجهوية والقبلية للوطن الواحد .

ؤاكد حمدوك، عزم الحكومة على معالجة التحدي وتحسين الوضع المعيشي، مشيراً إلى أن حكومة الثورة الثانية جاءت استجابةً لاستحقاقات سلام السودان وتمثل قطاعات واسعة من الشعب لأول مره في تاريخ البلاد، وكشف رئيس الوزراء أن إصلاح الأجهزة الأمنية يشمل القوات المسلحة بكل فصائلها وجهاز المخابرات العامة والشرطة .

وأكد على أهمية الدور الكبير للأجهزة الأمنية في ظل الأنظمة الديمقراطية، واضاف في هذا الصدد، دور الأجهزة الأمنية في ظل الأنظمة الديمقراطية دور مهم وكبير ويحتاجه المجتمع .

كما أكد رئيس الوزراء على أهمية دور جهاز المخابرات العامة في تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، وأضاف قائلاً “ما في بلد ممكن يستقر ويمشي لي قدام بدون ما يكون لديه جهاز مخابرات فاعل محترف وبه كفاءات عالية جداً”.

وقال رئيس الوزراء “نطمح لدور مهم جداً لجهاز المخابرات لا سيما وأنه يمتلك كفاءات عالية”، مشيراً إلى أن انفتاح السودان ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيفتح مجالات واسعة وكبيرة في خلق إمكانات وعلاقات لجهاز المخابرات للتواصل مع كافة أجهزة المخابرات في العالم على أُسس احترافية ومهنية، وأشاد رئيس الوزراء بالدور الكبير الذي قام به عدد من منسوبي جهاز المخابرات في متابعة ملف إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب ، وأقر رئيس الوزراء أن التحدي الاقتصادي يمثل أكبر تحدٍ للفترة الانتقالية، مشدداً على أهمية دور الجهاز خاصة إدارة الأمن الاقتصادي في الاحكام مع بقية الأجهزة في ضبط الأسواق ومكافحة التهريب ، ودعا رئيس الوزراء للعمل على حلحلة القضايا المُعلَّقة تاريخياً كالعدالة الانتقالية.