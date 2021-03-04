البنك المركزي يحدد منافذ التحويلات الواردة عبر نظام ويسترن يونيون

الخرطوم: السوداني

أصدر بنك السودان المركزي بياناً صحفياً اليوم الخميس، بخصوص التحويلات الواردة عبر نظام ويسترن يونيون اكد فيه ان هذه الخدمات متاحة للجمهور عبر منافذ متعددة، وحدد البيان مواقع تلك المنافذ بجانب توضيح أيام وساعات العمل.

كما عبر البنك المركزي عن شكره في بيانه لجمهور المتعاملين مع سياسات إصلاح سعر الصرف لتحقيق أهدافها، واكد حرصه على تفعيل كافة القنوات المتاحة في الجهاز المصرفي لإستقبال تدفقات النقد الأجنبي.

وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان:-

في سبيل توفير الوقت والجهد والتسهيل لجمهور المتعامليين مع خدمات ويسترن يونيون، يؤكد بنك السـودان المركزي أن هذه الخدمات متاحة للجمهور الكريم عبر منافذ متعددة، حيث يمكن لأي مستفيد أن يستلم تحويله منها فقط يجب عليه إحضار رقم التحويل المعروف بــ (Money Transfer Control Number -MTCN) والتوجه مباشرة الي أي من المنافذ المتاحة فى المصارف أو الصرافات التالية:

1- بنك الخرطوم عدد 25 فرع وهي: –

أ‌- مدينة الخرطوم: فرع شارع الجمهورية / فرع الرياض شارع المشتل الخرطوم / فرع مول الواحة الخرطوم / فرع مول عفراء / فرع العمارات شارع 15 / فرع السجانة/ فرع الكلاكلة اللفة.

ب‌- مدينة الخرطوم بحري : فرع شارع البلدية بحري / فرع بحري – شارع الشهيد مطر (الإنقاذ سابقاً)/ فرع المنطقة الصناعية بحري.

ج- مدينة أمدرمان : فرع شارع الموردة / فرع سوق ليبيا / فرع أسواق امدرمان الكبرى .

د- الفروع بالولايات : فرع مدني / فرع عطبرة / فرع بورتسودان / فرع كسلا/ فرع كوستي / فرع الحصاحيصا / فرع سنجة / فرع القضارف / فرع مروي / فرع وادي حلفا/ فرع دنقلا/ فرع البرقيق.

ونشير إلى أن كافة هذه الفروع تعمل طوال أيام العمل من الساعة 8:00 صباحاً وحتي الساعة 2:30 ظهراً، إضافةً ليوم السبت من الساعة 11صباحاً وحتي الساعة 4:30 مساءاً .

2- بنك النيل الأزرق المشرق عدد 3 فروع وهي:

– الخرطوم – فرع السجانة

– أدرمان – فرع سوق ليبيا

– الخرطوم بحري- فرع بحري

ونشير إلى أن كافة هذه الفروع تعمل طوال أيام العمل من الساعة 8:00 صباحاً وحتي الساعة 2:30 ظهراً، إضافةً ليوم السبت من الساعة 10صباحاً وحتي الساعة 2:00 ظهراً.

3- إعتباراً من الأسبوع القادم سيفتح بنك التضامن الإسلامي نوافذ لتقديم خدمة تحويلات ويسترن يونيون عبر كافة فروعه في العاصمة والولايات والبالغ عددها 28 فرعاً.

4- شركة ميج للصرافة وعدد فروعها 20 فرعاً وهي:

أ‌-مدينة الخرطوم: فرع شارع البلدية / فرع العمارات شارع 15./ فرع عفراء مول./ فرع الواحة مول. / فرع شارع الجمهورية./ فرع الميناء البري./ فرع الكلاكلة اللفة.

ب‌- مدينة الخرطوم بحري : فرع سوق سعد قشرة./ فرع حلة كوكو.

ج- مدينة أمدرمان : فرع شارع الموردة / فرع سوق ليبيا./ فرع شارع الشنقيطي.

د- فروع الولايات : فرع مدني / فرع الدمازين / فرع كسلا / فرع الأبيض/ فرع دنقلا / فرع عطبره / فرع بورتسودان / فرع كوستي.

5-صرافة الأنصاري : تقدم خدمات ويسترن يونيون وكذلك خدمات Cash Express عبر فرعها بالخرطوم شارع البلدية، كما تقدم خدمات التحويلات بغرض إستلامها نقدا أو إيداعها فى حسابات طرف البنوك التجارية، وذلك عبر مراسلها صرافة الأنصاري بدولة الأمارات العربية المتحدة والتي لها 192 فرعاً فى دولة الأمارات.

6-تبنت لجنة تسيير إتحاد المصارف السودانية مبادرة تم إعلانها يوم 4 مارس 2021 بمخاطبة كافة المصارف السودانية والطلب منها ضرورة التجاوب مع الجهود المبذولة لتذليل كافة الصعاب أمام الجمهور لتمكينه من إستلام تحويلاته عبر المصارف بأسرع ما يمكن وذلك بتخصيص عدد من فروعها للعمل خلال الفترات المسائية وفي العطلات وذلك فقط لإستقبال مبيعات وتحويلات الجمهور من النقد الأجنبي دون الأعمال المصرفية الأخرى.

في الختام ، يود بنك السودان المركزي أن يشكر جمهور المتعاملين على تفاعلهم مع سياسات إصلاح سعر الصرف لتحقيق أهدافها ويؤكد حرصه على تفعيل كافة القنوات المتاحة في الجهاز المصرفي لإستقبال تدفقات النقد الأجنبي.