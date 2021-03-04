مبالغ استيراد احتياجات السودان تقفز إلى 12 مليار دولار في العام

الخرطوم: السوداني

قدّر مسؤول في الغرفة القومية للمستورين مبالغ استيراد احتياجات السودان بـ 12 مليار دولار سنويًا، فيما تقول إحصائيات الحكومة إن الاستيراد يُكلف البلاد 8 – 9 مليار دولار.

ويستَورد السودان العديد من السلع الاستراتيجية على رأسها الوقود والقمح والدواء، إلى جانب الكثير من السلع الأخرى بسبب ضعف الإنتاج ومشكلات تتعلق بارتفاع المدخلات لبعض السلع.

وقال رئيس الغرفة، شهاب الطيب السيد، في تصريحات صحفية، الخميس وفق (سودان تربيون): “إن إحصائيات الاستيراد الحكومية المقدرة بـ 9 مليار دولار سنويًا، تعتبر تقديرات غير دقيقة، فتكاليف استيراد احتياجات البلاد تصل إلى 12 مليار دولار”.

وطالب المسؤول بتقنين عملية الاستيراد بالدفع الآجل، مشيرًا إلى أن ما يصل إلى 80% من الاحتياجات المستورة مهمة، حيث أن نصف الاستيراد خاص بالسلع الاستراتيجية.

وأعلن شهاب عن دعم الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إنفاذ قرار الحكومة المتعلق بتحرير سعر لصرف، وذلك لتحقيق أهداف تستهدف الاقتصاد الكلي وإزالة التشوهات واستقطاب موارد خارجية ومعالجة الديون.