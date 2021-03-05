نصر الدين مفرح: زيادة ريع الأوقاف بولاية الخُرطوم في العام 2021م

الخُرطوم: السوداني

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، إنّ ريع الأوقاف بولاية الخُرطوم سجل نسبة زيادة في العام 2021م بلغت 413% بواقع 439 مليون جنيه، فيما كان ريع العام 2020م، 142 مليون جنيه.

مشيرًا إلى أن الريع سيذهب لمستحقيه وفق شروط الواقفين.

ونوه مفرح خلال احتفال ديوان الأوقاف الإسلامية بولاية الخرطوم أمس “الخميس” بتدشين مشروع الزي المدرسي لطلاب مرحلتي الأساس والثانوي بالمحليات السبع لولاية الخرطوم إلى ضعف شرط الواقف في مجال الصحة والتعليم، مشيرًا إلى توجيه مديري الأوقاف بالولايات بتوفير وجبة الإفطار والترحيل لعدد 200 طالب خلال شهري مارس وأبريل 2021م.

من جانبه، قال المدير العام لديوان الأوقاف الإسلامية بولاية الخرطوم محمد يوسف محمد، إنّ مشروع الزي المدرسي يشتمل على “8288” لبسة لمرحلتي الأساس والثانوى بمحليات ولاية الخرطوم تمت حياكتها بالمشغل الخاص بالأوقاف تحت شعار (حنبنيهو)، مؤكداً أن الديوان يعمل على تنفيذ شرط الواقف وتنمية الأوقاف.

وأمّنّ مدير مرحلة الأساس بولاية الخرطوم حمزة الفحل، على دور الأوقاف في صيانة وتأهيل المدارس وتوفير الوجبة، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود.